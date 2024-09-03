Минобороны заявило об остановке продвижения ВСУ в курском приграничье

«Каждый знал, что ему делать: гранатометчик знал, куда и как ему стрелять, стрелок знал, во что ему стрелять, пулемет держал постоянный подавляющий огонь, чтобы противник не мог куда-либо скрыться. Все это получается благодаря грамотной боевой подготовке, регулярно проводимой в тыловых зонах», — рассказал командир батальона с позывным Марик.