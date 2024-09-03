Минобороны заявило об остановке продвижения ВСУ в курском приграничье

«Противник в районе одного из населенных пунктов на бронеавтомобилях нарвался на позиции 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ, но морпехи группировки войск “Север” жестко остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований. Благодаря уверенным действиям военнослужащие морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ, разгромили противника и полностью остановили продвижение врага на данном участке», — сообщили там.
После неудачных атак в лоб украинские боевики попытались обойти наших бойцов, но штурмовой отряд застал их врасплох, отмечают в Минобороны. После этого морпехи смогли занять выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения и уничтожения боевой техники ВСУ.
«Каждый знал, что ему делать: гранатометчик знал, куда и как ему стрелять, стрелок знал, во что ему стрелять, пулемет держал постоянный подавляющий огонь, чтобы противник не мог куда-либо скрыться. Все это получается благодаря грамотной боевой подготовке, регулярно проводимой в тыловых зонах», — рассказал командир батальона с позывным Марик.