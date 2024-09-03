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Родным погибших при крушении вертолёта пермяков выплатят компенсации

Также им оплатят дорогу до Камчатки и обратно.

Источник: Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России

Компенсации выплатят родным погибших (в том числе пермяков) при крушении на Камчатке вертолёта Ми-8, сообщили в Росавиации.

Такое решение приняли федеральные власти.

Речь о единовременных выплатах. Страховые составят 2 миллиона рублей, поддержка от перевозчика — 1 миллион. Также семьям полагается помощь от правительства Камчатского края — по 300 тысяч рублей. В общей сложности семьи получат по 3,3 миллиона.

Расходы на транспортировку тел для захоронения возьмёт на себя «Витязь-Аэро». Кроме того, две авиакомпании бесплатно предоставят родным погибших билеты для того, чтобы те смогли добраться до Камчатки, а потом вернуться домой.

Напомним, на Камчатке упал вертолёт Ми-8 компании’Витязь-Аэро". На борту находились 22 человека. Среди них было шесть пермяков. Все погибли. 2 сентября завершились поисковые работы на месте крушения. Останки погибших передали судмедэкспертам. В Камчатском крае 3 сентября объявили днём траура.