Минобороны сообщило о сбитом ударном дроне ВСУ над Курской областью

Самоходный ЗРПК «Панцирь» разработки Конструкторского бюро приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов противовоздушной обороны дальнего действия. В Вооруженных силах РФ представлен модификацией «Панцирь-С1» с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 000 м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.