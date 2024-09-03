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Минобороны сообщило о сбитом ударном дроне ВСУ над Курской областью

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Курской областью при помощи зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В процессе несения боевого дежурства расчеты ЗРПК “Панцирь-С1” обнаружили воздушную цель, идентифицированную как ударный беспилотный летательный аппарат. В результате грамотных действий расчетов ударный дрон, находящийся на вооружении ВСУ, был взят на сопровождение и уничтожен», — сказали там.

Самоходный ЗРПК «Панцирь» разработки Конструкторского бюро приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов противовоздушной обороны дальнего действия. В Вооруженных силах РФ представлен модификацией «Панцирь-С1» с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 000 м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.