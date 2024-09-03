Дети кричали и пытались спасти друга: 12-летнего мальчика заваливало песком на их глазах

Капитан и лейтенант полиции Республики Бурятия находились по рабочим делам в Кабанском районе. И тут услышали детские голоса, которые просили о помощи. Полицейские побежали на крик и увидели компанию ребят около песчаного карьера.
По всей видимости, дети там играли. Но в какой-то момент случилось страшное. Грунт оборвался и потянул за собой 12-летнего мальчика. Ребенок оказался под завалом. Друзья пытались помочь ему, копали как только могли, но, видимо, сил не хватало. Песок продолжал сходить. Ребенка легко могло засыпать прямо с головой. Помощь подоспела вовремя.
— Капитан полиции стал откапывать пострадавшего, одновременно координируя действия своих юных помощников. В это время его коллега сообщил о случившемся в дежурную часть и также присоединился к спасательным работам, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
К счастью, школьника удалось достать из-под завала. После этого его сразу передали врачам. Благодаря слаженной работе, трагедии удалось избежать.