В Омске медсестра поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась двух миллионов рублей

Сначала женщине в мессенджере поступил звонок якобы от заведующей поликлиникой. Омичке сообщили, что кто-то их сотрудников продал мошенникам её номер телефон, и теперь в ситуации разбираются правоохранители.
После этого женщина общалась с «сотрудником ФСБ из Москвы» и «сотрудником банка». Первый запугал омичку тем, что на её имя кто-то взял кредит и планирует ночью снять все её накопления. Ну, а «финансовый работник» сообщил счета, куда надо перевести деньги для сохранности. Женщина перевела мошенникам свои сбережения в сумме 1,4 миллиона рублей и 500 тысяч рублей кредитных средств. Спустя неделю омичка связалась с «финансистом» и узнала, что её деньги хранятся в сейфе Центробанка.
Через месяц тот же мошенник сообщил ей о якобы ещё одном кредите на 2 миллиона рублей, взятом мошенниками. И сообщил, что для закрытия кредитных обязательств омичке необходимо найти аналогичную сумму. Тогда женщина поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.