В Омске медсестра поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась двух миллионов рублей

После этого женщина общалась с «сотрудником ФСБ из Москвы» и «сотрудником банка». Первый запугал омичку тем, что на её имя кто-то взял кредит и планирует ночью снять все её накопления. Ну, а «финансовый работник» сообщил счета, куда надо перевести деньги для сохранности. Женщина перевела мошенникам свои сбережения в сумме 1,4 миллиона рублей и 500 тысяч рублей кредитных средств. Спустя неделю омичка связалась с «финансистом» и узнала, что её деньги хранятся в сейфе Центробанка.