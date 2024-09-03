ХАМАС опубликовал видео с погибшим заложником-россиянином

На кадрах шестеро человек по очереди называют свои имена. Среди них присутствует Лобанов. Дата и место съемки не разглашаются.

В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России — 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США — 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС.