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56-летняя чиновница ответит за хищение почти 3 млн в суде Хабаровского края

Завершено дело о хищении 2,7 млн рублей в Охотском районе.

В Охотском районе завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере и передано в суд.

В ходе предварительного следствия было установлено, что с августа 2020 по апрель 2023 года одна из должностных лиц незаконно присвоила 2 миллиона 691 тысячу рублей. Подсудимая добавляла себя в реестр сотрудников и, таким образом, нелегально начисляла себе заработную плату.

Для 56-летней обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На данный момент, ею добровольно возмещена большая часть причиненного материального ущерба.