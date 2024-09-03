56-летняя чиновница ответит за хищение почти 3 млн в суде Хабаровского края

В Охотском районе завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере и передано в суд.
В ходе предварительного следствия было установлено, что с августа 2020 по апрель 2023 года одна из должностных лиц незаконно присвоила 2 миллиона 691 тысячу рублей. Подсудимая добавляла себя в реестр сотрудников и, таким образом, нелегально начисляла себе заработную плату.
Для 56-летней обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На данный момент, ею добровольно возмещена большая часть причиненного материального ущерба.