56-летняя чиновница ответит за хищение почти 3 млн в суде Хабаровского края

В ходе предварительного следствия было установлено, что с августа 2020 по апрель 2023 года одна из должностных лиц незаконно присвоила 2 миллиона 691 тысячу рублей. Подсудимая добавляла себя в реестр сотрудников и, таким образом, нелегально начисляла себе заработную плату.