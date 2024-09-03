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В Омской области пьяный охотник случайно застрелил парня

В Омской области 44-летний охотник застрелил парня.

С огнестрельным ранением грудной клетки 22-летнего пострадавшего привезли в больницу, где он скончался.

Трагедия произошла в минувшую субботу, 31 августа, в охотугодьях ЗОУ «Юрьевское». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, 44-летний мужчина находился в состоянии опьянения, когда произвёл случайный выстрел.

В числе прочего с места преступления были изъяты гладкоствольные охотничьи ружья и патроны 12 калибра. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее «МК в Омске» писал о женщине, которая в ответ на упрёки своего брата воткнула нож ему в спину. Мужчина скончался на месте.

СК