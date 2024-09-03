Два сибиряка с топором и игрушечным автоматом напали на участкового

В Красноярском крае будут судить двух жителей деревни Климино за нападение на участкового. Об этом рассказали в краевой пресс-службе прокуратуры.
По данным следствия, в июле этого года в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что трое нетрезвых мужчин напали на её сына. На место происшествия направился участковый.
Полицейский попытался решить конфликт мирно, но нетрезвые агрессоры накинулись на него с кулаками. Во время перепалки двое мужчин в возрасте 34 и 36 лет отошли к багажнику автомобиля, принадлежащего одному из них, достали топор и игрушечный автомат.
Один из нападавших стал размахивать топором, а второй ударил полицейского игрушкой по затылку. Однако участковый смог умело обезвредить всех дебоширов.
Было возбуждено и расследовано дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом, им грозит до 5 лет лишения свободы.