Два сибиряка с топором и игрушечным автоматом напали на участкового

Полицейский попытался решить конфликт мирно, но нетрезвые агрессоры накинулись на него с кулаками. Во время перепалки двое мужчин в возрасте 34 и 36 лет отошли к багажнику автомобиля, принадлежащего одному из них, достали топор и игрушечный автомат.