«Люблю мужа и не верю, что он убийца»: что известно о жене ангарского маньяка Михаила Попкова, на счету которого 86 жертв

Михаил Попков — самый кровавый маньяк в истории современной России. Бывший милиционер жил в Ангарске, небольшом городе Иркутской области, где служил в милиции, воспитывал дочь и… убивал. Его жертвами стали один мужчина и 85 женщин. Еще троим удалось выжить после встречи с душегубом.
Монстр в погонах всегда предлагал незнакомкам подвезти их (иногда на служебном автомобиле или в форме), а затем выпить. Если те соглашались совместно провести время, то подписывали себе смертный приговор. Несчастных насиловали, а затем расправлялись особо жестокими способами. Сам сибирский Чикатило верил, что «очищает мир от падших женщин», ведь выходил из себя при виде чужих слабостей. Особенно его злили пьяные и якобы излишне раскрепощенные девушки.
Но несмотря на все совершенные им зверства, палач любил дочь и супругу, с которой прожил в браке 30 лет. По крайней мере, так утверждает он сам и его близкие. «Комсомолка» решила рассказать, кто такая жена ангарского маньяка Михаила Попкова, и что о ней известно.
Встретились будущие супруги в Ангарске. Попков сам рассказывал журналистам, что впервые увидел красавицу в бассейне и понял — это любовь на всю жизнь. Начались встречи, ухаживания, а в 1986 году дело дошло до свадьбы. Обоим молодым было чуть за 20. Со стороны семья выглядела идеальной: Михаил увлекался спортом, был душой компании и окружал жену заботой, та в свою очередь отвечала тем же. Вскоре у пары родилась дочь, в которой отец души не чаял.
Но не все было так безоблачно. В 1992-м муж узнает об измене. Пока малышка гостила у бабушки с дедушкой, Попков раньше вернулся с работы и нашел в мусорном ведре использованные презервативы. После этого он начал следить за благоверной, о чем предпочитал не говорить.
— У меня были лишь основания ее подозревать. Я себе оправдания не ищу, но это стало толчком к моему будущему, — признавался маньяк в интервью КП-Иркутск. — Каждый человек по-своему переживает: кто-то легко прочувствовал все и забыл, кто-то болезненно. Что получилось у меня? Самое худшее развитие сценария… Утром, просыпаясь, первым делом бежал в ее комнату — проверял, не убил ли. Поэтому и не пил практически никогда. Боялся, что совершу страшное.
И совершил. Спустя несколько месяцев после сцены ревности ангарский маньяк убивает первую жертву. Затем еще одну, и еще… При этом, в глазах знакомых Попковы продолжали быть примером гармоничных отношений. Даже спустя годы совместной жизни, они могли прогуливаться, мило держась за руки.
— Например, девушка решила погулять с компанией, — рассуждал, уже отбывая срок, убийца. — Правильное развитие ситуации после банкета какое? Либо она остается ночевать у друзей, либо ей вызывают такси, либо провожают до дома. Больше вариантов нет. Логично же? Логично. Но не для всех женщин… Они бросали мужей и детей дома и гуляли, как в последний раз. Безгрешных не бывает, да. Но нельзя делать больно близким.
Убивал маньяк в период с 1992-го по 2010 год. Сотрудники дежурной части в Ангарске даже подумать не могли, что череда сообщений о трупах — заслуга их улыбчивого коллеги, помощника оперативного дежурного. То же самое было и дома. Никто и не думал заподозрить образцового семьянина. Поймали палача благодаря результатам ДНК-теста в 2012-м. Образцы тогда обязали сдать всех бывших и действующих сотрудников МВД. Подозреваемого сняли прямо с поезда во Владивосток, куда тот поехал, чтобы купить машину.
— Я всегда думала — у меня идеальный муж, — рассказывала Попкова следователю сразу после неожиданного задержания. — Все свободное время он проводил со мной и дочерью. Любил готовить, спиртное почти не употреблял, только в небольших количествах, постоянно занимался спортом. Мы часто вместе ездили кататься на лыжах и велосипедах. Он обожал дочь. Брал специально отпуск во время ее каникул, чтобы свозить в гости к родственникам, на Байкал, во Владивосток, там были раза 4−5, в Китай.
Во время следствия жена Попкова приехала в студию федерального телеканала, чтобы заявить на всю страну о его невиновности. Женщина уверяла: «Я люблю мужа и не верю, что он убийца». Также известно, что она не раз навещала его в СИЗО. Но после оглашения первого приговора поспешно продала квартиру, сменила имя, фамилию и вместе с дочерью уехала в другой регион. Скорее всего, Попкова поняла, что спокойно жить ей в Ангарске не дадут, либо в один момент все же осознала, что все эти годы жила бок о бок с монстром.
Близких чистильщика (еще одно прозвище Михаила Попкова) неоднократно удивляло то, что он категорически запрещал дочери-студентке пользоваться такси и доверять незнакомцам. Отец всегда сам отвозил девушку в гости (даже в соседний город), а после забирал. Мог ли маньяк бояться, что его единственный ребенок наткнется на подобных ему самому?
Известно, что семья самого жестокого серийного убийцы России скрылась в Новосибирске, после чего следы теряются. Сейчас экс-супруге маньяка около 60 лет. Она занята заботами внуке, а все попытки прессы связаться с ней, пресекает на корню. Дочь Попкова вышла замуж, сменила фамилию и также ведет закрытый образ жизни. Как стало известно корреспонденту «Комсомолки», связь с мужем и отцом, они не поддерживают.
— Прибыв в Иркутск во время последнего следствия в 2023 году (Попков признался в трех «новых» убийствах), он разговаривал с сестрой по телефону. Но и это тоже происходило очень редко, — отметил личный источник КП-Иркутск.
Михаил Викторович Попков — ангарский маньяк, сибирский Чикатило, чистильщик. Родился в марте 1964 года в городе Норильске Красноярского края. В школе был отличником, увлекался лыжами и спортом в целом. За веселый нрав друзья прозвали его Мишей-Улыбкой. Отслужил в армии. Перебравшись в Ангарск, что в 47 км от Иркутска, встретил будущую супругу.
Два пожизненных ангарский маньяк отбывает в Торбеевском централе, где ведется круглосуточное наблюдение за заключенными. В 2023 году за убийства трех женщин, совершенных с 1997 по 2003 год в Иркутске, был приговорен еще к 10 годам лишения свободы. Также Попков лишен офицерского звания «младший лейтенант» и пенсии от МВД. Теперь на его счету официально числится 89 преступлений: 86 убийств и три покушения, что вдвое больше, чем (доказанных эпизодов) у советского серийного убийцы, насильника и педофила Андрея Чикатило.