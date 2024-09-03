«Люблю мужа и не верю, что он убийца»: что известно о жене ангарского маньяка Михаила Попкова, на счету которого 86 жертв

Во время следствия жена Попкова приехала в студию федерального телеканала, чтобы заявить на всю страну о его невиновности. Женщина уверяла: «Я люблю мужа и не верю, что он убийца». Также известно, что она не раз навещала его в СИЗО. Но после оглашения первого приговора поспешно продала квартиру, сменила имя, фамилию и вместе с дочерью уехала в другой регион. Скорее всего, Попкова поняла, что спокойно жить ей в Ангарске не дадут, либо в один момент все же осознала, что все эти годы жила бок о бок с монстром.