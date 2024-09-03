На Камчатке проверяют авиакомпанию «Витязь-аэро» по факту крушения Ми-8

«На месте авиационного происшествия проведен первичный осмотр, организовано тесное взаимодействие со следственным комитетом и МЧС. Обнаружены аварийные регистраторы, из-за воздействия нагрузок они имеют механические повреждения, в ближайшее время их доставят в Межгосударственный авиационный комитет для снятия информации и ее восстановления. В дальнейшем будет проведен детальный анализ полученной информации», — привели в пресс-службе слова первого заместителя председателя Межгосударственного авиационного комитета Виктора Сороченко.