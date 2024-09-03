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На Камчатке проверяют авиакомпанию «Витязь-аэро» по факту крушения Ми-8

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Проверка авиакомпании «Витязь-аэро» по факту крушения вертолета Ми-8 проводится на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Источник: МЧС России

«На месте авиационного происшествия проведен первичный осмотр, организовано тесное взаимодействие со следственным комитетом и МЧС. Обнаружены аварийные регистраторы, из-за воздействия нагрузок они имеют механические повреждения, в ближайшее время их доставят в Межгосударственный авиационный комитет для снятия информации и ее восстановления. В дальнейшем будет проведен детальный анализ полученной информации», — привели в пресс-службе слова первого заместителя председателя Межгосударственного авиационного комитета Виктора Сороченко.

Он отметил, что комиссия рассмотрит три версии трех составляющих авиационной системы, будут проведены анализы организации полета, всех видов обеспечения выполнения полета, состояния работоспособности авиационной техники, также специалисты оценят уровень подготовки экипажа. «Будет изучено состояние метеоусловий и [дана] оценка их влияния на авиационное происшествие», — добавил Сороченко.

Уточняется, что основное внимание уделят подготовке летных экипажей и выполнению рекомендаций Росавиации и Ространснадзора после катастрофы 2021 года на Курильском озере.