«Вы заработаете на бирже!»: житель Иркутска отправил «брокеру» более семи миллионов рублей

Звонок от «брокера» остается самым популярным способом обмана в Иркутской области. В августе с помощью данной схемы обманули почти 60 человек на сумму около 50 миллионов рублей. Для тех, кто хочет торговать на валютном, фондовом или криптовалютном рынке на сайте центрального банка России есть список проверенных брокеров.