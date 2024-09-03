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«Вы заработаете на бирже!»: житель Иркутска отправил «брокеру» более семи миллионов рублей

За месяц около 200 жителей Иркутской области перевели мошенникам более 112 млн.

Источник: Комсомольская правда

За прошедший месяц телефонные мошенники обманули 200 жителей Иркутской области. Общая сумма ущерба превысила 112 миллионов рублей. Одним из многих пострадавших стал житель областного центра. Мужчина лишился более семи миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Сибиряк рассказал полицейским, что с ним связался аферист и предложил быстро и хорошо заработать на бирже. Доверчивый мужчина согласился и оформил в банке займ, после чего все деньги перевел на счет «брокера».

— При попытке забрать «заработанные» проценты, у него потребовали оплатить «комиссию» за вывод депозита. Тут-то он и понял, что его обманули, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Звонок от «брокера» остается самым популярным способом обмана в Иркутской области. В августе с помощью данной схемы обманули почти 60 человек на сумму около 50 миллионов рублей. Для тех, кто хочет торговать на валютном, фондовом или криптовалютном рынке на сайте центрального банка России есть список проверенных брокеров.