Виновных в столкновении локомотива с цистернами установили в Хабаровском крае

Установлено, что помощником машиниста Эксплуатационного локомотивного депо Новый Ургал Дальневосточной дирекции тяги ОАО «РЖД» не обеспечено надлежащее закрепление находящегося на стоянке грузового поезда. При этом работник покинул кабину тепловоза в целях осмотра подвижного состава без уведомления об этом дежурного по станции.