Виновных в столкновении локомотива с цистернами установили в Хабаровском крае

Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой проведена проверка по факту столкновения локомотива в составе грузового поезда из 71 груженного углем вагона с порожними цистернами на станции Постышево Дальневосточной железной дороги в Солнечном районе Хабаровского края, которое произошло 18 июля текущего года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Установлено, что помощником машиниста Эксплуатационного локомотивного депо Новый Ургал Дальневосточной дирекции тяги ОАО «РЖД» не обеспечено надлежащее закрепление находящегося на стоянке грузового поезда. При этом работник покинул кабину тепловоза в целях осмотра подвижного состава без уведомления об этом дежурного по станции.
Начальник станции, в свою очередь, не проконтролировал соблюдение порядка закрепления и отстоя грузовых поездов.
Указанные обстоятельства привели к самопроизвольному движению состава и столкновению с двумя вагонами на отстое.
Комсомольским-на-Амуре транспортным прокурором руководителям депо и Комсомольского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением ОАО «РЖД» внесены представления, в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Ход и результаты рассмотрения актов реагирования контролируются транспортной прокуратурой.