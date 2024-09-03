Леса в Хабаровском крае стали очень опасны из-за множества медведей

Эксперты предупреждают об увеличении рисков возникновения конфликтных ситуаций между людьми и бурыми медведями в Хабаровском крае. Численность этого зверя в дальневосточной тайге сильно увеличилась. Об этом, комментируя состоявшуюся накануне ликвидацию опасного медведя в Советско-Гаванском районе, корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал директор дальневосточного филиала Всероссийского НИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. профессора Б. М. Житкова Вадим Долинин.
— Бурому медведю у нас стало вольготно. Интерес охотников на него упал многократно. Если ещё лет 15−20 назад их активно добывали легально и нелегально для контрабанды медвежьих лап и желчи в Китай, то сейчас власти КНР этот канал перекрыли. Рынка сбыта нет, а значит, медведя стало добывать невыгодно. Легальная же охота дорогая. Лицензия на одного медведя стоит от 15 тысяч рублей. И это только документы, — говорит Вадим Долинин. — С ростом численности зверя неизбежно будет расти количество конфликтных ситуаций с человеком. И случай с вынужденной ликвидацией медведя в Советско-Гаванском районе тому пример.
Как написал в своём Телеграм-канале глава администрации Советско-Гаванского района Андрей Черепанов, совместными усилиями сотрудников службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий, управления охотхозяйства правительства Хабаровского края, полиции и Росгвардии на восьмые сутки медведь, беспокоящий местных жителей агрессивным поведением, был ликвидирован.
— Операция по поимке дикого зверя могла завершиться и раньше, но из-за халатного отношения отдыхающих и рыбаков ситуация затянулась. Сотрудники различных служб неоднократно просили отдыхающих у моря покинуть побережье, а рыбаков на время покинуть акваторию, — говорит Андрей Черепнов. — Дорогу на полуостров Меншикова приходилось блокировать три раза. Мало кто относился к небезопасной ситуации с пониманием, зато были случаи неадекватного реагирования, особенно семьи с детьми никак не прислушивались к таким просьбам. Сложившаяся ситуация в любую минуту могла трагично завершиться для отдыхающих. Хорошо, что этого не произошло!
А в Комсомольском районе медведи в прямом смысле слова заставили человека заблудиться. Мужчина потерялся в тайге, боясь встречи с хищниками.
— В дежурную смену поисково-спасательного отряда МЧС России в Комсомольск-на-Амуре поступил звонок от гражданина. Он сообщил, что вместе с товарищем они утром отправились в лес за грибами, и договорились через два часа встретиться в условленном месте. Но тот на точку не пришёл. К счастью, у потерявшегося любителя «тихой охоты» с собой был телефон. Выяснилось, что мужчина увидел следы медведей. Опасаясь встречи с хищниками, грибник сбился с пути. Сотрудники МЧС России по телефону сориентировали его, в какую сторону надо идти, а сами направились на встречу. Вечером спасатели нашли мужчину и благополучно доставили его домой, — рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.
Напомним, ранее член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор Борис Воронов давал в интервью нашему изданию практические советы, как вести себя при встрече с медведем в дикой природе. В частности, с хищником нужно говорить максимально громко и грубо. Это может отпугнуть зверя.