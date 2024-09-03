Леса в Хабаровском крае стали очень опасны из-за множества медведей

— Бурому медведю у нас стало вольготно. Интерес охотников на него упал многократно. Если ещё лет 15−20 назад их активно добывали легально и нелегально для контрабанды медвежьих лап и желчи в Китай, то сейчас власти КНР этот канал перекрыли. Рынка сбыта нет, а значит, медведя стало добывать невыгодно. Легальная же охота дорогая. Лицензия на одного медведя стоит от 15 тысяч рублей. И это только документы, — говорит Вадим Долинин. — С ростом численности зверя неизбежно будет расти количество конфликтных ситуаций с человеком. И случай с вынужденной ликвидацией медведя в Советско-Гаванском районе тому пример.