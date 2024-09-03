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«А может это меня из-за тебя с самолета сняли!»: двое пьяных омичей не смогли улететь в Питер

Двух пьяных дебоширов сняли с рейса на Санкт-Петербург в Омском аэропорту.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники линейного отдела полиции на воздушном и водном транспорте Омского ЛУ МВД России сняли с самолета и привлекли к административной ответственности двух омичей.

Мужчины 41-го и 49-ти лет от роду неадекватно вели себя уже при регистрации. Были пьяны, с трудом ориентировались в окружающей обстановке.

На борту самолета один из выпивших пассажиров начал дебоширить — материл всех на чем свет стоит, на замечания окружающих и членов экипажа не реагировал.

В итоге в целях безопасности командир воздушного судна принял решение снять проблемных пассажиров с самолета.

Транспортные полицейские доставили мужчин в дежурную часть и направили на медицинское освидетельствование, которое установило у них состояние алкогольного опьянения.

Примечательно, что любитель русского мата не смог контролировать свою речь даже в отделении полиции.

«Ну матерился, и что, из-за этого меня снимать с самолета?!» — эмоционально возмущался он.

Также двое приятелей красочно перепирались на предмет того, из-за кого из них двоих они были не допущены к полету.

Несостоявшиеся авиапассажиры привлечены к административной ответственности по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность». Им грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

49-летнему матерщиннику также грозит штраф за мелкое хулиганство.