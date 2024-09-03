Бастрыкин вмешался в дело о нападении мигрантов на женщину в Новосибирске

Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.
В Новосибирске семья мигрантов напала на местную жительницу.
Сотрудники регионального Следкома организовали процессуальную проверку по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Напомним, что инцидент произошел 1 сентября вечером. Женщина сделала замечание ребенку из семьи иностранных граждан: он портил подъездную дверь дома на улице Высоцкого, 62.
«Тот никак не реагировал. Зато на вопли малолетнего вандала примчалась его мать, а следом и отец, который стал оскорблять всех вокруг», — говорится в публикации «МЖК Восточный, Плющихинский».
Отец семейства не смирился с критикой и начал кричать ругательства, подначивая свою супругу избить сибирячку.