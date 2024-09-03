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В Омске отказались садить в самолёт пассажиров на рейс до Санкт-Петербурга

За ненадлежащее поведение двое омичей не только не допущены до полёта, но и заплатят штраф.

Очередной инцидент с пассажирами произошёл в омском аэропорту. В транспортную полицию поступил сигнал о том, что двое мужчин прошли на борт самолёта рейса Омск — Санкт-Петербург в алкогольном опьянении и ведут себя ненадлежащим образом.

"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 41-летний и 49-летний жители Омской области с трудом ориентируются в окружающей обстановке ввиду алкогольного опьянения. Один из них выражался матом и не реагировал на замечания членов экипажа.

Во целях обеспечения безопасности полета и во избежание возможного причинения вреда окружающим командир воздушного судна отказал пассажирам в перелете. Несостоявшихся пассажиров рейса доставили в дежурную часть и направили на медосвидетельствование", — сообщили в линейном отделе полиции на воздушном и водном транспорте Омского ЛУ МВД России.

Мужчины привлечены к административной ответственности. За появление в общественных местах в состоянии опьянения они заплатят штраф. В отношении 49-летнего мужчины дополнительно составлен протокол за мелкое хулиганство.