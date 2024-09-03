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Гендиректор электросетевой компании из Иркутска объявлен в федеральный розыск

Мужчину обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочий.

На генерального директора электросетевой компании в Иркутске завели уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении полномочий. В надежде избежать наказания, обвиняемый скрылся от полицейских, сейчас его объявили в федеральный розыск. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

По версии следствия, мужчина в компании неустановленных на данный момент руководителей организации незаконно заключал с жителями Приангарья договоры. В документе прописывалось, что их подключат к электрическим сетям, однако, представители компании и не собирались этого делать. Как только деньги оказывались у них в руках, то шли уже на личные нужды.

— Кроме того, мужчина и его сообщники создали неравные условия между потребителями электроэнергии. Они отдавали преимущество коммерческим организациям, занимающимся добычей криптовалюты. Делалось это для извлечения собственной выгоды, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В итоге преступными действиями жителям области, по первоначальным подсчетам, был нанесен ущерб на сумму более миллиона рублей. Сейчас правоохранители занимаются расследованием уголовного дела, устанавливают личности преступников и собирают необходимые доказательства.