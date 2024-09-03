Гендиректор электросетевой компании из Иркутска объявлен в федеральный розыск

По версии следствия, мужчина в компании неустановленных на данный момент руководителей организации незаконно заключал с жителями Приангарья договоры. В документе прописывалось, что их подключат к электрическим сетям, однако, представители компании и не собирались этого делать. Как только деньги оказывались у них в руках, то шли уже на личные нужды.