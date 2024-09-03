В Башкирии назначили срок виновнику смертельного ДТП

Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, лишил водительских прав на 2 года, а также взыскал компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в размере 350 тысяч рублей.