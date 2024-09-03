Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии назначили срок виновнику смертельного ДТП

Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, он признан виновным в совершении ДТП в пьяном состоянии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В мае 2024 года мужчина за рулем автомобиля марки «Лада 111930» в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом «Альфа KT 50». В результате ДТП пассажир двухколесного транспортного средства погиб, а здоровью водителя причинен тяжкий вред.

Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, лишил водительских прав на 2 года, а также взыскал компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в размере 350 тысяч рублей.