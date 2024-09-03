В Башкирии назначили срок виновнику смертельного ДТП

В мае 2024 года мужчина за рулем автомобиля марки «Лада 111930» в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом «Альфа KT 50». В результате ДТП пассажир двухколесного транспортного средства погиб, а здоровью водителя причинен тяжкий вред.
Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, лишил водительских прав на 2 года, а также взыскал компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в размере 350 тысяч рублей.