NYT: США угрожает массовое обрушение мостов из-за глобального потепления

«Экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение американских мостов. <…> Результатом стала малозаметная, но растущая угроза безопасному передвижению людей и товаров по стране», — говорится в материале.
Авторы предупредили, что износ мостов уже сейчас влияет на стоимость товаров и цепочки поставок в США.
Как рассказал изданию профессор университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски, многие американские мосты не рассчитаны на аномальную жару последних лет. Резкие смены температуры заставляют конструкции постоянно расширяться и сокращаться, способствуя их износу.
«Предполагается, что в ближайшие десятилетия закрытия мостов станут гораздо чаще по всей стране», — заключили авторы статьи.
Этим летом в США случилось несколько происшествий, связанных с износом мостов. Так, в июле в Нью-Йорке в течении нескольких часов не могли опустить разведенный мост через пролив Харлем. В штате Мэн. в свою очередь, вынужденно закрыли мост в городе Льюисон из-за возникшего под действием жары разлома в дорожном покрытии.