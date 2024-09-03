NYT: США угрожает массовое обрушение мостов из-за глобального потепления

Этим летом в США случилось несколько происшествий, связанных с износом мостов. Так, в июле в Нью-Йорке в течении нескольких часов не могли опустить разведенный мост через пролив Харлем. В штате Мэн. в свою очередь, вынужденно закрыли мост в городе Льюисон из-за возникшего под действием жары разлома в дорожном покрытии.