Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: США угрожает массовое обрушение мостов из-за глобального потепления

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Потепление климата значительно ускоряет износ мостов и может привести к обрушениям на всей территории США, пишет газета New York Times.

Источник: © РИА Новости

«Экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение американских мостов. <…> Результатом стала малозаметная, но растущая угроза безопасному передвижению людей и товаров по стране», — говорится в материале.

Авторы предупредили, что износ мостов уже сейчас влияет на стоимость товаров и цепочки поставок в США.

Как рассказал изданию профессор университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски, многие американские мосты не рассчитаны на аномальную жару последних лет. Резкие смены температуры заставляют конструкции постоянно расширяться и сокращаться, способствуя их износу.

«Предполагается, что в ближайшие десятилетия закрытия мостов станут гораздо чаще по всей стране», — заключили авторы статьи.

Этим летом в США случилось несколько происшествий, связанных с износом мостов. Так, в июле в Нью-Йорке в течении нескольких часов не могли опустить разведенный мост через пролив Харлем. В штате Мэн. в свою очередь, вынужденно закрыли мост в городе Льюисон из-за возникшего под действием жары разлома в дорожном покрытии.