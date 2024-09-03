Виновника смертельного ДТП заключили под стражу в Хабаровском крае

В Николаевске суд заключил под стражу 41-летнего местного жителя. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В июне мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, управлял автомобилем марки Nissan Terrano.
«На улице Советской в селе Красное Николаевского района он не справился с управлением и сбил пешехода, который скончался на месте от полученных травм», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд постановил заключить подозреваемого под стражу. Николаевская городская прокуратура продолжает следить за ходом расследования уголовного дела и обеспечивает правомерное рассмотрение всех обстоятельств происшествия.