В Нижнем Тагиле простятся с инженером-механиком, погибшим на СВО

В Нижнем Тагиле 3 сентября состоится прощание с 56-летним Эдуардом Перминовым, погибшим на специальной военной операции. Отец двоих детей отправился на фронт добровольцем и погиб на боевом задании под Луганском. Он посмертно награжден орденом Мужества.
— Эдуард — патриот родной страны, — вспоминает погибшего его супруга Галина. — Решение отправиться в зону СВО было осознанным и непоколебимым. Говорил, что своим надо помогать, и не мог оставаться в стороне. Настоящий глава семьи, сильный, добрый и заботливый муж и отец. Он сам спроектировал и построил наш дом.
Женщина вспоминает Эдуарда Перминова как трудолюбивого, надежного, верного и любящего человека, подающего хороший пример детям. Тагильчанин окончил местный УПИ, вел свое дело, руководил «Промкомплексом», а его последним местом работы стал «АэродромДорСтрой». Прощание с Эдуардом Перминовым состоится 3 сентября в похоронном доме «Реквием».