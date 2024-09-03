В Нижнем Тагиле простятся с инженером-механиком, погибшим на СВО

— Эдуард — патриот родной страны, — вспоминает погибшего его супруга Галина. — Решение отправиться в зону СВО было осознанным и непоколебимым. Говорил, что своим надо помогать, и не мог оставаться в стороне. Настоящий глава семьи, сильный, добрый и заботливый муж и отец. Он сам спроектировал и построил наш дом.