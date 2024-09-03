Инженера-инспектора осудили и оштрафовали на три млн в Иркутске

Суд установил, что мужчина получал взятки за выдачу документов и свидетельств о прохождении технического осмотра. При этом никакой проверки машин не было. Также в 2020—2021 году он получил деньги за то, что выдал удостоверение тракториста-машиниста семерым людям, которые не сдавали экзамены. А с марта 2022 года по апрель 2023 года он вносил ложные сведения об одной из инженерных компаний. Согласно документам, они якобы прошли технический осмотр.