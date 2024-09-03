Инженера-инспектора осудили и оштрафовали на три млн в Иркутске

В суде вынесли приговор по уголовному делу о взяточничестве и служебном подлоге. Обвинили бывшего главного государственного инженера-инспектора Гостехнадзора по Иркутской области. Его признали виновным в 11 эпизодах преступления. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Суд установил, что мужчина получал взятки за выдачу документов и свидетельств о прохождении технического осмотра. При этом никакой проверки машин не было. Также в 2020—2021 году он получил деньги за то, что выдал удостоверение тракториста-машиниста семерым людям, которые не сдавали экзамены. А с марта 2022 года по апрель 2023 года он вносил ложные сведения об одной из инженерных компаний. Согласно документам, они якобы прошли технический осмотр.
— За свои незаконные действия мужчина получал от 15 до 115 тыс. рублей. Общая сумма взяток превысила 500 тысяч рублей. Свою вину он полностью признал, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Бывшего инженера-инспектора признали виновным. В качестве наказания выбрали условное лишение свободы на срок четыре года и шесть месяцев, испытательный срок продлится пять лет. Также он оштрафован три миллиона рублей и будет лишен возможности занимать высокопоставленные должности на 4,5 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что генерального директора иркутской электросетевой компании объявили в федеральный розыск. Он обвиняется в мошенничестве.