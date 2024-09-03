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Пожар в станице Романовской полностью ликвидировали

Спасатели спустя несколько часов потушили ландшафтный пожар в Романовской.

Источник: Комсомольская правда

В станице Романовской спасатели полностью ликвидировали огонь. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

— В 00:38 огонь полностью ликвидировали, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что трава начала полыхать 2 сентября. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Пламенем было охвачено тысяча квадратных метров территории. На месте ЧП работали 96 человек, 21 единица спецтехники, из них от МЧС 36 человек, десять техники. Причина пожара устанавливается.