Пожар в станице Романовской полностью ликвидировали

Напомним, что трава начала полыхать 2 сентября. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Пламенем было охвачено тысяча квадратных метров территории. На месте ЧП работали 96 человек, 21 единица спецтехники, из них от МЧС 36 человек, десять техники. Причина пожара устанавливается.