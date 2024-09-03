На трассе М-5 в Челябинской области водителя зажало между двух грузовиков

Дорожный инцидент произошёл на 1723 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в понедельник, 2 сентября. Сообщается, что два грузовика JAС, а также автомобиль Volvo двигались в попутном направлении. Тогда-то и произошло столкновение. На момент прибытия спасателей помощь требовалась только одному из участников аварии.
— Между двух грузовых автомобилей водитель JAC был зажат настолько плотно, что даже осмотреть его не было возможности. Только благодаря гидравлическому аварийно-спасательному инструменту в самые сжатые сроки удалось сдвинуть вперёд многотонную фуру, под грузовым отсеком которой оказалась кабина двигавшегося позади JAC.
После того, как прибывшие на место происшествия медики скорой помощи ввели пострадавшему обезболивающие препараты, спасатели начали работы. Чтобы достать мужчину, им пришлось полностью разобрать кабину, срезать двери, стойки, отжать приборную панель и рулевую колонку. Затем раненого эвакуировали с места аварии и передали врачам СМП для дальнейшей госпитализации в ближайшую больницу.
Похожее происшествие, но уже с летальным исходом, случилось в июне. На федеральной трассе М-5 «Урал» под Миассом водитель внедорожника вылетел на встречку и столкнулся с отечественной легковушкой. Водитель LADA скончалась на месте происшествия. Как сообщили в Поисково-спасательной службе региона, чтобы достать её тело из искорёженного автомобиля, спасателям пришлось разбирать машину по частям.