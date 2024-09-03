На трассе М-5 в Челябинской области водителя зажало между двух грузовиков

Похожее происшествие, но уже с летальным исходом, случилось в июне. На федеральной трассе М-5 «Урал» под Миассом водитель внедорожника вылетел на встречку и столкнулся с отечественной легковушкой. Водитель LADA скончалась на месте происшествия. Как сообщили в Поисково-спасательной службе региона, чтобы достать её тело из искорёженного автомобиля, спасателям пришлось разбирать машину по частям.