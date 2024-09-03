Семерых свердловчан обвиняют в мошенничестве с маткапиталом на 19 миллионов

С 2017 по 2019 годы члены ОПГ подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры займов на покупку недвижимости по завышенной стоимости. Документы предоставляли в подразделения Пенсионного фонда Свердловской области и Севастополя. После чего на расчетные счета коммерческих организаций перечислялись денежные средства в счет погашения основного долга и процентов.