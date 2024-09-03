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Семерых свердловчан обвиняют в мошенничестве с маткапиталом на 19 миллионов

В Красногорский районный суд Каменска-Уральского направлено уголовное дело по обвинению семи участников организованной преступной группы в хищении средств маткапиатала на 19,4 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В зависимости от роли каждого их обвиняют по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, организованной группой, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (Покушение на мошенничество при получении выплат, организованной группой).

По версии следствия, житель Каменска-Уральского 1969 года рождения создал преступную группу, привлек бухгалтера и еще пятерых граждан. Для хищения бюджетных средств он использовал КПК «Честный» и КПК «Семейный капитал».

С 2017 по 2019 годы члены ОПГ подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры займов на покупку недвижимости по завышенной стоимости. Документы предоставляли в подразделения Пенсионного фонда Свердловской области и Севастополя. После чего на расчетные счета коммерческих организаций перечислялись денежные средства в счет погашения основного долга и процентов.

В результате действий бюджету причинен ущерб на общую сумму 19,4 млн рублей.

В апреле 2022 года «МК-Урал» писал, что Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области возбудило уголовное дело против пятерых предполагаемых участников преступной группы, занимавшейся махинациями с материнским капиталом.

Преступная группа действовала на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Подозреваемые заключали с лицами, имеющими право на получение маткапитала, фиктивные договора займов и оформляли сделки на покупку недвижимости по заниженной цене.