За неделю в ДТП в Воронежской области погибли 11 человек

С 26 августа по 1 сентября в ДТП в Воронежской области погибли 11 человек, данные региональной Госавтоинспекции.
За указанный период произошло 495 ДТП. В 58 авариях есть пострадавшие, в которых 11 человек погибли, а 69 получили ранения. В 11 авариях пострадали 13 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, один ребёнок погиб.
Чаще всего люди получали травмы в столкновении автомобилей, съезде на обочину и под колёсами машин.
«Если Вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 или напишите сообщение в чат-бот @Bespredelu_net36_bot», — обратились к гражданам специалисты.