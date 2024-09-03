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За неделю в ДТП в Воронежской области погибли 11 человек

69 получили ранения.

Источник: АиФ Воронеж

С 26 августа по 1 сентября в ДТП в Воронежской области погибли 11 человек, данные региональной Госавтоинспекции.

За указанный период произошло 495 ДТП. В 58 авариях есть пострадавшие, в которых 11 человек погибли, а 69 получили ранения. В 11 авариях пострадали 13 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, один ребёнок погиб.

Чаще всего люди получали травмы в столкновении автомобилей, съезде на обочину и под колёсами машин.

«Если Вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 или напишите сообщение в чат-бот @Bespredelu_net36_bot», — обратились к гражданам специалисты.