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В деле о некачественных бронежилетах для МО есть статья о даче взятки

В деле фигурируют обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и даче взятки в особо крупном размере, рассказали в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. По делу о поставке некачественных бронежилетов для нужд Минобороны РФ проходят девять человек, им предъявлены обвинения по различным статьям УК РФ, в том числе и взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в деле фигурируют обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 и ч. 5 ст. 291.1 УК РФ), они предъявлены в зависимости от роли фигурантов дела в преступлении.

Расследование дела еще продолжается, в нем могут появиться новые обвиняемые, добавил собеседник ТАСС.

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