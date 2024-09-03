В деле о некачественных бронежилетах для МО есть статья о даче взятки

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. По делу о поставке некачественных бронежилетов для нужд Минобороны РФ проходят девять человек, им предъявлены обвинения по различным статьям УК РФ, в том числе и взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в деле фигурируют обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 и ч. 5 ст. 291.1 УК РФ), они предъявлены в зависимости от роли фигурантов дела в преступлении.
Расследование дела еще продолжается, в нем могут появиться новые обвиняемые, добавил собеседник ТАСС.