В деле о некачественных бронежилетах для МО есть статья о даче взятки

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. По делу о поставке некачественных бронежилетов для нужд Минобороны РФ проходят девять человек, им предъявлены обвинения по различным статьям УК РФ, в том числе и взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.