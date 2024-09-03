Гладков сообщил об ударе дронов ВСУ по храму Святителя Николая

В городе Шебекино дрон ударил по коммерческому предприятию, уточнил Гладков. В результате атаки еще одного беспилотника в одном частном доме повреждена кровля и выбиты окна. В селе Ржевка дрон ударил по территории предприятия, повреждены два автомобиля, еще одна машина полностью сгорела.