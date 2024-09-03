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В Воронежской области ночью 3 сентября режим опасности БПЛА продлился всего 11 минут

О возможном налете беспилотников сообщили в 3.22, а уже в 3.33 объявили отбой.

Источник: Комсомольская правда

Ночью во вторник, 3 сентября, случилось одно из самых непродолжительных предупреждений об опасности атаки БПЛА. В телеграм-канале губернатора Александра Гусева сообщили об угрозе налета вражеских беспилотников в 3.22. А уже в 3.33 объявили об отбое.

БПЛА долетают не только до областей Черноземья, граничащих с территорией бывшей или нынешней Украины. 26 августа беспилотники упали на жилые дома в Саратове и Энгельсе, несколько человек пострадали. А 3 сентября стало известно, что умерла девушка, спавшая в квартире, которая сгорела в результате этой воздушной атаки.

В Воронежской области пока от атак вражеских беспилотников никто не погиб. Хотелось бы, чтобы так было и дальше.