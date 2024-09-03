В Воронежской области ночью 3 сентября режим опасности БПЛА продлился всего 11 минут

БПЛА долетают не только до областей Черноземья, граничащих с территорией бывшей или нынешней Украины. 26 августа беспилотники упали на жилые дома в Саратове и Энгельсе, несколько человек пострадали. А 3 сентября стало известно, что умерла девушка, спавшая в квартире, которая сгорела в результате этой воздушной атаки.