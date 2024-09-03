Более 100 пожаров за день произошло в Ростовской области

Более сотни пожаров потушили в Ростовской области в течение дня 2 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
— По состоянию на 20 часов, зарегистрировали 111 возгораний, из которых 105 уже были ликвидированы, — сообщили в МЧС.
В экстренном ведомстве подчеркнули, что большинство огненных происшествий оказались связаны с человеческим фактором.
Напомним, ранее в Волгодонском районе от ландшафтного пожара защитили станицу Романовскую. В этом случае сухая трава полыхала на 1000 метрах по фронту, существовала угроза распространения огня на жилые постройки. Все потушили уже после полуночи на площади в 5 га.
Спасатели просят жителей Дона быть предельно осторожными при обращении с огнем. Нельзя выжигать сухую траву и палить костры.