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Более 100 пожаров за день произошло в Ростовской области

111 возгораний произошло в Ростовской области в течение 2 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Более сотни пожаров потушили в Ростовской области в течение дня 2 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

— По состоянию на 20 часов, зарегистрировали 111 возгораний, из которых 105 уже были ликвидированы, — сообщили в МЧС.

В экстренном ведомстве подчеркнули, что большинство огненных происшествий оказались связаны с человеческим фактором.

Напомним, ранее в Волгодонском районе от ландшафтного пожара защитили станицу Романовскую. В этом случае сухая трава полыхала на 1000 метрах по фронту, существовала угроза распространения огня на жилые постройки. Все потушили уже после полуночи на площади в 5 га.

Спасатели просят жителей Дона быть предельно осторожными при обращении с огнем. Нельзя выжигать сухую траву и палить костры.