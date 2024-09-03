Более 100 пожаров за день произошло в Ростовской области

Напомним, ранее в Волгодонском районе от ландшафтного пожара защитили станицу Романовскую. В этом случае сухая трава полыхала на 1000 метрах по фронту, существовала угроза распространения огня на жилые постройки. Все потушили уже после полуночи на площади в 5 га.