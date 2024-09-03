Из-за коммунальной аварии в Байкальске ввели режим ЧС

В Байкальске произошла авария на канализационно-насосной станции № 1. Из-за чего местные жители остались без холодной воды. В администрации города 3 сентября прошло совещание. Там приняли решение ввести режим ЧС, пока ситуация не стабилизируется. Об этом в социальных сетях сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.