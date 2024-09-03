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Из-за коммунальной аварии в Байкальске ввели режим ЧС

В городе приостановили работу школ и детсадов.

Источник: Комсомольская правда

В Байкальске произошла авария на канализационно-насосной станции № 1. Из-за чего местные жители остались без холодной воды. В администрации города 3 сентября прошло совещание. Там приняли решение ввести режим ЧС, пока ситуация не стабилизируется. Об этом в социальных сетях сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.

Также решили пока приостановить работу образовательных учреждений и детских садов, сейчас продолжают вести работу на месте аварии. Стало известно, что в прокуратуре Иркутской области заинтересовались данным делом и поставили его на контроль.

— Прокуратура Слюдянского района организовала проверку в связи с отсутствием холодного водоснабжения и водоотведения в жилых домах, социальных объектах в микрорайоне города Байкайльска Слюдянского района, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Новые канализационные насосные станции обещают подключить уже сегодня.

ЖКХ