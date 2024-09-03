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Шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае

Правоохранители начали доследственную проверку схода шести вагонов.

Источник: Комсомольская правда

Сразу шесть вагонов груженных углем сошли с рельсов в Забайкальском крае. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, авария на железной дороге произошла вечером 2 сентября возле станции Шахтёрская.

— Движение поездов не приостанавливалось. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия и размер ущерба устанавливается. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), — пояснили в ведомстве.

Следователи и криминалисты провели ряд проверочных мероприятий, чтобы установить причины ж/д аварии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на Байкальском тракте спасли молодую косулю. Дикое животное попало под машину.