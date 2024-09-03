Шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае

Сразу шесть вагонов груженных углем сошли с рельсов в Забайкальском крае. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, авария на железной дороге произошла вечером 2 сентября возле станции Шахтёрская.