Шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае

Сразу шесть вагонов груженных углем сошли с рельсов в Забайкальском крае. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, авария на железной дороге произошла вечером 2 сентября возле станции Шахтёрская.
— Движение поездов не приостанавливалось. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия и размер ущерба устанавливается. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), — пояснили в ведомстве.
Следователи и криминалисты провели ряд проверочных мероприятий, чтобы установить причины ж/д аварии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на Байкальском тракте спасли молодую косулю. Дикое животное попало под машину.