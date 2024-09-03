МАГАТЭ поставили в известность об отключении линии электроснабжения ЗАЭС

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная −1» была вечером в понедельник отключена на ЗАЭС действием автоматики, сообщили ранее на станции.
«Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ “Ферросплавная-1” остается отключенной, инспекторы МАГАТЭ поставлены об этом в известность», — сказала Яшина.
В работе на данный момент остается линия 750 кВ «Днепровская», обеспечивающая нужды станции, отметила она.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отметили на станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме «холодного останова» и не вырабатывают электроэнергию.