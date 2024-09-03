МАГАТЭ поставили в известность об отключении линии электроснабжения ЗАЭС

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме «холодного останова» и не вырабатывают электроэнергию.