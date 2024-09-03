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Жительница хутора в Ростовской области устроила пожар во время опаливания птиц

В Ростовской области из-за костра для опаливания птиц выгорели две хозпостройки.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Жительница хутора Клюев в Ростовской области устроила пожар во время опаливания птиц. Детали случившегося сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Как оказалось, все произошло еще вечером 29 августа. Женщина развела у себя во дворе костер и опаливала пернатых, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и после порыва ветра огонь пошел по траве в сторону хозяйственных построек.

— К моменту прибытия бригады полыхали две хозпостройки. Кроме того, пламя угрожало жилому дому. В итоге огню не дали распространиться, все потушили на площади в 21 кв. метр. Собственнице грозит штраф до 20 тысяч рублей, — рассказали в МЧС.

Жителям Дона напоминают: в условиях противопожарного режима нельзя разводить костры и выжигать сухую растительность. При возгораниях нужно звонить по номерам «101» или «112».

МЧС
пожары