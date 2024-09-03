Жительница хутора в Ростовской области устроила пожар во время опаливания птиц

Жительница хутора Клюев в Ростовской области устроила пожар во время опаливания птиц. Детали случившегося сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Как оказалось, все произошло еще вечером 29 августа. Женщина развела у себя во дворе костер и опаливала пернатых, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и после порыва ветра огонь пошел по траве в сторону хозяйственных построек.
— К моменту прибытия бригады полыхали две хозпостройки. Кроме того, пламя угрожало жилому дому. В итоге огню не дали распространиться, все потушили на площади в 21 кв. метр. Собственнице грозит штраф до 20 тысяч рублей, — рассказали в МЧС.
Жителям Дона напоминают: в условиях противопожарного режима нельзя разводить костры и выжигать сухую растительность. При возгораниях нужно звонить по номерам «101» или «112».