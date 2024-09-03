Подозреваемого в убийстве новорожденной девочки заключили под стражу в Бурятии

В Бурятии 31 августа случилось страшное. Пьяный отец убил свою новорожденную дочь, которой едва исполнился один месяц. После скандала с гражданской женой он решил выместить свою злобу на беззащитном ребенке. От полученных травм девочка скончалась, тело спрятали в коробке в шкафу на веранде. Все это происходило на глазах матери. Однако в полицию обратилась соседка, которая пришла в гости и заметила, что ребенка нигде нет.