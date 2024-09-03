Подозреваемого в убийстве новорожденной девочки заключили под стражу в Бурятии

В Бурятии 31 августа случилось страшное. Пьяный отец убил свою новорожденную дочь, которой едва исполнился один месяц. После скандала с гражданской женой он решил выместить свою злобу на беззащитном ребенке. От полученных травм девочка скончалась, тело спрятали в коробке в шкафу на веранде. Все это происходило на глазах матери. Однако в полицию обратилась соседка, которая пришла в гости и заметила, что ребенка нигде нет.
В семье есть еще двое детей. Одному 11 лет, второму только годик. КП-Иркутск стало известно, что оба родители инвалиды, мать признана недееспособной. На учете в ПДН и КДН семья никогда не состояла.
Тело ребенка нашли 1 сентября. Завели уголовное дело. Отец признал свою вину и рассказал все жуткие подробности полицейским. 3 сентября стало известно, что мужчину заключили под стражу.
— Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — рассказали в Следственном комитете Бурятии.
Известно, что еще двое детей сейчас живут в безопасности и им ничего не угрожает. Годовалый малыш находится в социальном учреждении, а старший у родственников под опекой.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на севере Иркутской области со 2 сентября ввели режим повышенной готовности.