Самарчанка инвестировала в мошенников более 1,4 млн рублей

Он заверил, что согласен стать ее наставником и будет подсказывать, куда выгоднее вложить средства. Сначала женщина не поверила звонившему, высказав мнение о том, какой смысл ему заботиться о ее достатке, на что злоумышленник ответил, что также имеет процент от сделок.
В результате аферисту удалось убедить жертву. Сначала женщина вносила небольшие суммы и получала свой доход. Через некоторое время она внесла порядка 1,4 млн руб., после чего неизвестный перестал выходить на связь.
Женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.