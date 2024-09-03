Самарчанка инвестировала в мошенников более 1,4 млн рублей

Он заверил, что согласен стать ее наставником и будет подсказывать, куда выгоднее вложить средства. Сначала женщина не поверила звонившему, высказав мнение о том, какой смысл ему заботиться о ее достатке, на что злоумышленник ответил, что также имеет процент от сделок.