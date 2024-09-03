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Двое омичей оттащили вручную блок, загораживающий проезд на улице Ватутина

Перекресток перекрыли на время ремонтных работ.

Источник: Комсомольская правда

Омичи самостоятельно открыли проезд на улице Ватутина в Кировском округе. Двое неизвестных мужчин оттащили один из загораживающих блоков.

Видеозапись с инцидентом появилась в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

На видео видно, как один из омичей с помощью прицепа убирает перегораживающий блок с дороги. Второй мужчина контролирует процесс и затем садится обратно в машину.

«Самовольно оттащили блок на улице Ватутина, в районе перекрытого бульвара Архитекторов», — говорится в посте.

Ранее мы писали, что летом в Омске перекрыли перекресток улицы Ватутина и бульвара Архитекторов на время строительных работ.