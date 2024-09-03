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В Сочи спасатели нашли заблудившихся туристов из Екатеринбурга

В Сочи спасатели помогли уральским туристам, заблудившимся на местном хребте.

Как сообщили Накануне.RU в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, через службу 112 туристы передали, что заблудились на склоне хребта Аибга. Со слов мужчины с сыном выходило, что они начали пеший маршрут с верхней станции канатной дороги курорта «Красная Поляна» и хотели выйти на Черничную тропу Сочинского национального парка. Решив сократить путь, уральцы попали на крутой склон, выйти с которого самостоятельно уже не смогли.

По данным геолокации спасатели Южного РПСО МЧС России и горного курорта «Красная Поляна» нашли туристов на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря. Затем «потеряшек» вывели на территорию курорта.

Выяснилось, что на отдых в Сочи отец с 17-летним сыном приехали из Екатеринбурга. На канатке их спустили до служебного автомобиля МЧС и доставили в город.