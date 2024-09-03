В Сочи спасатели нашли заблудившихся туристов из Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, через службу 112 туристы передали, что заблудились на склоне хребта Аибга. Со слов мужчины с сыном выходило, что они начали пеший маршрут с верхней станции канатной дороги курорта «Красная Поляна» и хотели выйти на Черничную тропу Сочинского национального парка. Решив сократить путь, уральцы попали на крутой склон, выйти с которого самостоятельно уже не смогли.