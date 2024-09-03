В Пермском крае простились с бойцом, погибшим на СВО

Сегодня, 3 сентября, в 11.00 в доме культуры села Андреевка состоялась церемония прощания с Вячеславом Ноговициным, погибшим во время выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Оханского городского округа.