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В Башкирии в массовом ДТП пострадали два человека

В Башкирии в массовом ДТП пострадали два человека.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

По данным госкомитета РБ по ЧС, сегодня в Туймазинском районе на автодороге Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы около села Субханкулово столкнулись четыре автомобиля: «Нива», «Лада Веста» и две «Лады Гранты». На место происшествия выехали сотрудники госкомитета РБ по ЧС. Они провели работы по отключению аккумуляторной батареи автомобилей и оказали первую помощь.

В результате аварии пострадали два человека: мужчина и женщина, 1962 года рождения.

Сейчас в причинах и обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГАИ.