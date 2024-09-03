В Башкирии в массовом ДТП пострадали два человека.

По данным госкомитета РБ по ЧС, сегодня в Туймазинском районе на автодороге Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы около села Субханкулово столкнулись четыре автомобиля: «Нива», «Лада Веста» и две «Лады Гранты». На место происшествия выехали сотрудники госкомитета РБ по ЧС. Они провели работы по отключению аккумуляторной батареи автомобилей и оказали первую помощь.