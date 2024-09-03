В Байкальске введён режим ЧС из-за аварии на канализационной станции

Авария произошла вечером 1 сентября, в результате чего КНС затопило водой, и 38 многоквартирных домов, а также социально значимые объекты были отключены от холодного водоснабжения.
В настоящее время вода откачана, и специалисты проводят работы по просушке электродвигателя. Для жителей организован подвоз питьевой и технической воды, в учреждения подвозится бутилированная вода. Работа образовательных учреждений и детских садов приостановлена.
Власти планируют ввести в работу новые КНС-1А и КНС-3А, чтобы обеспечить надёжное водоснабжение населения. Режим ЧС будет действовать до стабилизации ситуации с обеспечением жителей водой и нормализации работы очистных сооружений.