В Екатеринбурге арестована директор столовой, которая обеспечивала едой 19 школ

По словам источника, изъята была отчетная документация за 2022 год. Для работы по школам были созданы специальные оперативные группы, они проводят следственные мероприятия одновременно. Собранные материалы переданы для расследования в 4-е следственное управление по расследованию особо важных дел СКР по региону. На Аристову возбуждено уголовное дело.