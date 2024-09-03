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В Екатеринбурге арестована директор столовой, которая обеспечивала едой 19 школ

В Екатеринбурге арестовали директора ЕМУП «Столовая № 41» Надежду Аристову.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщает издание ЕАН со ссылкой на источник в силовых структурах Свердловской области. Информация также была подтверждена в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

— Аристовой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — рассказали в суде.

Отмечается, что предприятие обслуживало школьные столовые в Ленинском и Октябрьском районах города. Всего 19 учреждений. Сотрудники полиции провели выемку документов. Помимо этого, процедура прошла еще в десяти школах Ленинского района и девяти — Октябрьского.

По словам источника, изъята была отчетная документация за 2022 год. Для работы по школам были созданы специальные оперативные группы, они проводят следственные мероприятия одновременно. Собранные материалы переданы для расследования в 4-е следственное управление по расследованию особо важных дел СКР по региону. На Аристову возбуждено уголовное дело.