В Пермском крае мужчина избил полицейского после конфликта в ночном клубе

Инцидент с сотрудником полиции произошёл в Березниках, когда несколько местных жителей отправились в ночной клуб, чтобы отметить день рождения. На входе в клуб охрана отказалась пускать одного из молодых людей. Возмущённых посетителей после конфликта с охранниками доставили в отделение полиции для дачи объяснений.