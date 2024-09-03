В Пермском крае мужчина избил полицейского после конфликта в ночном клубе

Мужчина в Пермском крае избил полицейского после конфликта в ночном клубе, сообщает ГУФССП региона.
Инцидент с сотрудником полиции произошёл в Березниках, когда несколько местных жителей отправились в ночной клуб, чтобы отметить день рождения. На входе в клуб охрана отказалась пускать одного из молодых людей. Возмущённых посетителей после конфликта с охранниками доставили в отделение полиции для дачи объяснений.
Через некоторое время одного из молодых людей отпустили, однако, он не хотел уходить без своего друга, который оставался в отделении.
«Не желая покидать отдел полиции без друга, он начал наносить сильные удары по стеклу окна дежурной части. После того, как мужчину попросили покинуть отделение, он сорвал форменный головной убор сотрудника и пустился в бег», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
Одному из полицейских удалось догнать молодого человека. В этот момент 29-летний житель Березников резко остановился и сильно ударил правоохранителя по голове. Суд признал мужчину виновным по статье УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Пострадавший также отсудил у нападавшего 250 тысяч рублей компенсации за причинение травм средней тяжести.
Поскольку 29-летний житель Березников не выплачивал деньги самостоятельно, сотрудники ГУФССП арестовали его счета и обратили взыскание на его доходы с места работы. После действий судебных приставов компенсация была полностью выплачена пострадавшему.