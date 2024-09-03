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Прораб ответит в суде за гибель рабочего на стройке в Расково

На стройобъекте в Саратове рабочего насмерть засыпало землей.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Расково Саратова произошел трагичный случай из-за несоблюдения техники безопасности. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком, 16 апреля 2024 40-летний рабочий будучи пьяным приступил к работе на стройобъекте и был погребен заживо. Теперь допустившего мужчину к работе прораба отправят под суд.

— Как установило следствие, обвиняемый в нарушении правил безопасности дал указание официально не трудоустроенному мужчине наносить гидроизоляцию на бетонные кольца. При этом прораб не контролировал рабочий процесс и не обратил внимания на то, что рабочий находился на объекте пьяным, — пишут журналисты телеканала.

Во время выполнения задания под рабочим сошел мокрый грунт и он упал в траншею, где его сверху засыпало землей. Мужчина погиб на месте. Уголовное дело уже передали в суд. Теперь прорабу может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в гендиректора электросетевой компании из областного центра объявили в федеральный розыск из-за подозрения в мошенничестве.