Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь на границе Бурятии с Иркутской областью

В ведомстве подчеркнули, что уточняется информация о количество людей на борту.
Как сообщили «Известиям» в иркутском главке МЧС, экипаж вертолета вышел на связь. В состав экипажа входят шесть человек.
«Все живы. Нет информации по пострадавшим», — отметили в ведомстве.
К месту нахождения вертолета вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями.
Ранее, 31 августа, на Камчатке пропал вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро». Он направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. На борту находились 22 человека. 2 сентября тела всех погибших были найдены.
Возбуждено уголовное дело. Как рассказал «Известиям» гендиректор авиакомпании «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин, техническое состояние борта было исправным.