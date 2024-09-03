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Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь на границе Бурятии с Иркутской областью

Вертолет Ми-8, вылетевший из Иркутска, перестал выходить на связь на границе с Бурятией. Об этом 3 сентября сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Источник: Reuters

В ведомстве подчеркнули, что уточняется информация о количество людей на борту.

Как сообщили «Известиям» в иркутском главке МЧС, экипаж вертолета вышел на связь. В состав экипажа входят шесть человек.

«Все живы. Нет информации по пострадавшим», — отметили в ведомстве.

К месту нахождения вертолета вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями.

Ранее, 31 августа, на Камчатке пропал вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро». Он направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. На борту находились 22 человека. 2 сентября тела всех погибших были найдены.

Возбуждено уголовное дело. Как рассказал «Известиям» гендиректор авиакомпании «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин, техническое состояние борта было исправным.