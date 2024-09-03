Вертолет Ми-8 пропал на границе Бурятии и Иркутской области, СК начал проверку

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня, 3 сентября. Вертолет следовал по маршруту Иркутск — Орлик.
Информация о количество людей на борту и обстоятельствах случившегося пока неизвестны, говорится в сообщении управления в Telegram.
В центре поиска и спасения позднее уточнили, что вертолет, предположительно, потерпел крушение, а на борту находились шесть человек, передает ТАСС.
Следователи восточного МСУТ занялись выяснением обстоятельств случившегося: идет проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.