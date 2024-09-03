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Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь на границе Бурятии и Иркутской области

О количестве человек на борту пока неизвестно.
Источник: Комсомольская правда

Вертолет Ми-8 пропал на границе Бурятии и Иркутской области. О том сколько человек на борту пока неизвестно.

— По предварительным данным, 3 сентября 2024 года утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолётом МИ-8, следовавшим по маршруту «Иркутск — Орлик», — сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Следователи организовали проверку по подозрению в нарушении правил безопасности полетов. Проводятся все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств.

По новой информации воздушное судно совершало санитарный рейс и совершило жесткую посадку недалеко от села Раздолье Шелеховского района в 85 км от Иркутска.

— На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали, — сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Сейчас экипаж и вертолет ищут.