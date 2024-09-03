В Ростове-на-Дону гражданина Украины осудили за подготовку теракта в Крыму

По данным суда, мужчина добровольно заключил контракт о прохождении службы в спецназе ГУР Украины. В октябре 2023 года он и другие участники подразделения с оружием пересекли границу по морю в направлении Крымского полуострова. Сообщники собирались установить украинский флаг и совершить нападение на населенные пункты, но эти планы не исполнились благодаря работе правоохранителей.