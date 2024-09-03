В Ростове-на-Дону гражданина Украины осудили за подготовку теракта в Крыму

В Ростове-на-Дону гражданин Украины получил срок за подготовку к теракту на территории Крыма. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
— На слушаниях для мужчины утвердили 20 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии строгого режима, — прокомментировали в инстанции.
Приговор был вынесен по нескольким обвинениям, связанным с подготовкой к теракту, прохождением обучения в целях террористической деятельности, контрабандой и перевозкой оружия, а также с незаконным пересечением российской границы.
По данным суда, мужчина добровольно заключил контракт о прохождении службы в спецназе ГУР Украины. В октябре 2023 года он и другие участники подразделения с оружием пересекли границу по морю в направлении Крымского полуострова. Сообщники собирались установить украинский флаг и совершить нападение на населенные пункты, но эти планы не исполнились благодаря работе правоохранителей.