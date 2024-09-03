Под Волгоградом из-за замыкания сгорело кафе «У тети Раи»

— В 21:53 ч на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Калачевском районе Волгоградской области. В поселке Пятиморск горело по всей площади деревянное здание размером 8×8 м. Пожарно-спасательные расчеты 39-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 22:10 ч, — прокомментировали в спасательном ведомстве.