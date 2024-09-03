Под Волгоградом из-за замыкания сгорело кафе «У тети Раи»

Как рассказали V102.RU очевидцы, пожар вспыхнул в кафе «У тети Раи», расположенном в поселке Пятиморск Калачевского района. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что происшествие случилось 1 сентября.
— В 21:53 ч на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Калачевском районе Волгоградской области. В поселке Пятиморск горело по всей площади деревянное здание размером 8×8 м. Пожарно-спасательные расчеты 39-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 22:10 ч, — прокомментировали в спасательном ведомстве.
В результате происшествия пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
Между тем, местные жители сожалеют о случившемся и вспоминают, что в кафе готовили вкусный кофе.